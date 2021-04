Pil Italia, primo trimestre a -1,4. Istat: "Il dato risente del calo del terziario per le misure restrittive"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Pil segna -0,4% sul trimestre precedente (dato corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) e -1,4% tendenziale.Quindi,si riduce l'intensità del calo tendenziale (-6,6%)del trimestre precedente, sottolinea l'Istat. Il dato risente, in particolare per il terziario, degli effetti delle misure restrittive anti-Covid. +1,9% la variazione acquisita del Pil per il 2021. Il dato congiunturale sintetizza l'aumento del valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura, pesca e industria, e la contrazione complessiva dei servizi. - (PRIMAPRESS)