Pensioni: l’Inps smentisce l’allarme sul mancato pagamento delle pensioni. Coperto anche il 98% di CIG

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non esiste alcun allarme per il pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni dell'Inps che possono essere finanziate attingendo a risorse dello Stato.Lo scrive l'Istituto in una nota. Ad oggi,spiega l'Inps,sono state coperte il 98,3% delle richieste di Cassa integrazione arrivate, ovvero 16,9 mln su 17,2 mln domande."Sono in lavorazione i pagamenti per 293mila prestazioni di cui 252mila giunte a gennaio. Resterebbero quindi 41mila pagamenti precedenti gennaio".Gestite 3,56mln di domande Cig per Covid, accolte 3,29mln. - (PRIMAPRESS)