Olimpiadi Invernali 2026: Prada Holding si aggiudica il "Villaggio Olimpico" di Porta Romana

MILANO - Prada Holding, insieme ad altri partner si è aggiudicata la gara per la riqualificazione dell'ex Scalo di Porta Romana che si trasformerà nel villaggio per le Olimpiadi Invernali 2026 che si terranno a Milano-Cortina. Oltre all'offerta di 180 milioni di euro, accettata da Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani (Fssu) la candidatura di Prada Holding è passata per aver risposto alla clausola che richiedeva ai partecipanti al bando di aver già costituito un fondo immobiliare per accogliere l'area. All'interno dello scalo, di circa 190mila metri quadrati, si svilupperà il Villaggio Olimpico, da convertire successivamente in residenze universitarie e student housing con mille posti letto. La linea ferroviaria tuttora attiva all'interno dell'area verrà parzialmente interrata, coperta da una collina verde e sovrastata da cavalcavia che uniranno i grandi quartieri a sud-est, già in fase di rinnovamento, all'adiacente centro storico. La barriera finora rappresentata dallo scalo sarà superata tramite percorsi all'interno del parco, che si estenderà per circa 100mila metri quadrati e attorno al quale sorgeranno residenze, uffici, social housing, student housing, servizi, interconnessi a tutta l'area metropolitana tramite le stazioni della ferrovia e della metropolitana.