Motori: il mercato delle moto sfida la pandemia e cresce a dicembre del 23,98%

Il mercato delle due ruote cresce nel mese di dicembre con veicoli immatricolati che hanno segnato il 23,98% rispetto allo stesso periodo del 2019, pari a 7.630 mezzi venduti. Sono questi i dati forniti da Ancma. Ancora una volta sono le moto ad animare il mercato, grazie ad un incremento del 46,03% corrispondente a 4.029 veicoli immatricolati. Resta positivo anche l'andamento degli scooter, che targano 3.601 mezzi pari ad una crescita del 6,07%. L'esaurimento degli incentivi destinati ai veicoli elettrici provoca una brusca frenata d'arresto dei ciclomotori, settore nel quale l'incidenza di motorizzazioni a emissione zero è ormai superiore al 20% del venduto: nel mese di dicembre i ciclomotori subiscono una flessione del 33,66% e registrano 1.510 unità. Complessivamente, nell'ultimo mese dell'anno, il mercato delle due ruote (immatricolato + ciclomotori) totalizza 9.140 veicoli e cresce del 8,42%.

Sul fronte dell'elettrico malgrado l'esaurimento anticipato degli incentivi, che provoca una flessione del 41,93% del mercato elettrico (nel mese di dicembre soli 777 veicoli venduti), l'anno registra 10.753 mezzi a emissioni zero immessi sul mercato, corrispondenti ad un significativo incremento del 84,54% rispetto al 2019. Il rinnovo degli incentivi approvato in Legge di bilancio lascia prevedere un'ulteriore espansione di questo settore nel 2021.