Moody's, Rapporto economie G20: tagliate le previsioni di crescita Italia al 3,7%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Moody's taglia le previsioni di crescita per l'Italia nel 2021, riviste al 3,7% dal 5,6% stimato in precedenza a causa del rinnovo dei limiti a mobilità e imprese per l'aumento dei contagi. Ma per il 2022 prevede un +4,1%. Emerge dal rapporto sulle economie G20. Secondo gli analisti, i fondi messi a disposizione dall'Ue "possono sostenere le prospettive di crescita del Paese se utilizzate in modo efficace". E la nascita del governo guidato da Draghi "aumenta la probabilità che ciò accada", afferma l'agenzia di rating. - (PRIMAPRESS)