Moda: Chiara Ferragni entra nel cda di Tod's e il titolo a Piazza Affari ha rialzi del 9%

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni entra nel cda di Tod’s e la notizia fa schizzare il titolo a Piazza Affari con rialzi che hanno superato il 9 per cento. La nomina della carismatica opinion leader del fashion, sarebbe legata alla volontà del gruppo di Della Valle di concentrarsi sul dialogo con le nuove generazioni di un ne concept di lifestyle. Secondo quanto riportato dall’agenzia Radiocor, la società, che ieri aveva chiuso con una capitalizzazione di 945 milioni di euro, ora ne vale quasi 1.040 con un “effetto Ferragni” quantificabile dunque in quasi 100 milioni di euro.

“Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il Gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni Membro del Consiglio di Amministrazione”, spiega la nota ufficiale del gruppo. “Siamo certi – aggiunge il comunicato – che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato”.

“Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel cda di Tod’s”, afferma Diego Della Valle. “La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”.

Il gruppo Tod’s ha chiuso il 2020 con ricavi a 637,1 milioni di euro, in calo del 30,4% rispetto al 2019 a cambi correnti a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19 e della chiusura dei negozi per i diversi lockdown che si sono susseguiti. Il valore dell’ebitda adjusted ammonta a 69,5 milioni, l’ebit adjusted è invece in negativo per 93,7 milioni. - (PRIMAPRESS)