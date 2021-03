Mise, Giorgetti: "Con la Francia visione comune su autonomia strategica Ue”. Idrogeno e Aerospazio tra le priorità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Italia e Francia hanno "una visione comune sul fatto che la pandemia ha fatto ben capire la necessità di un'autonomia strategica dell'Europa". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con il ministro francese dell'economica, delle finanze e del rilancio Bruno Le Maire, aggiungendo di voler coinvolgere in questa iniziativa anche la Germania. "La pandemia ha fatto ben capire la necessità dell'autonomia strategica dell'Europa in diversi settori". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa con il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire. Tra i temi discussi, ha spiegato Giorgetti, "anche l'opportunità dell'industria europea indipendente sia su biotecnologia che biomedicali". Al centro del bilaterale la cooperazione industriale tra i due Paesi, la strategia industriale europea, la cooperazione trilaterale Italia, Francia, Germania, e le priorità della Presidenza italiana del G20. "No politiche predatorie su nostra tecnologia" "La nostra industria non può essere oggetto di politiche predatorie rispetto alla tecnologia di cui disponiamo" ha sottolineato Giorgetti. "Con il ministro Le Maire abbiamo discusso dei grandi progetti di importanza europea; tra questi quelli legati all'idrogeno e i temi dell'aerospazio". A tal riguardo, ha spiegato il ministro: "Abbiamo approfondito i temi dell'aerospazio su cui gia' esistono collaborazioni e abbiamo convenuto di far partire una collaborazione stretta italo-francese da allargare alla Germania per capire come competere allo stesso livello e ambizione su una frontiera che e' quella del futuro". - (PRIMAPRESS)