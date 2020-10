MES, Gualtieri (Economia): "Sono favorevole all'utilizzo, non ci sono condizionalità" e smentisce il M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il dibattito sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che divide la maggioranza e sollecita le critiche delle opposizioni, oggi esce allo scoperto la voce di Governo del ministro dell’Economia, Gualtieri come dichiarato sostenitore: “Sono favorevole al Mes anche perché l'ho negoziato io e so bene che non presenta nessun tipo di condizionalità". Così ha dichiarato il ministro dell'Economia, Gualtieri, in una intervista precisando tuttavia che "il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del Mes non sono 37 miliardi aggiuntivi ma sono i risparmi di interessi, 300 milioni all'anno". Poi sulla riforma fiscale: "Pensiamo di poter arrivare una riduzione dell'Irpef di un certo rilievo", anche grazie agli 8 mld in Manovra. E sul Pil conferma la stima: sarà oltre 13,5% nel 3° trimestre. - (PRIMAPRESS)