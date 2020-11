Lockdown: le prime reazioni forti nel mondo dell'hotellerie con le chiusure temporanee. Starhotel riduce a Roma, Milano e Firenze

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - I nuovi lockdown e la mobilità ridotta tra regioni, pesano come macigni sull’hotellerie nell’immediato. Se l’Italia attira ancora i gruppi internazionali per gli investimenti immobiliari del turismo, in attesa della scomparsa del Covid, ci sono strutture che devono rivedere i progetti di espansione. Il Gruppo fiorentino Starhotels capitanato da Elisabetta Fabri aveva anticipato con un Twitter, nei giorni scorsi, la sua intenzione di ridimensionare l’attuale assetto della catena: “Un momento molto doloroso per noi: dopo un settembre promettente, Starhotels si accinge a richiudere la maggioranza degli alberghi in Italia e all’estero”. Sono queste le parole con cui inizia il post di Fabri che al Governo ricorda come il lavoro sia il fondamento della Costituzione che non può essere compromesso. Si tratta della prima reazione forte del mondo dell’hotellerie, per il perdurare di una situazione di difficoltà per il mondo del turismo in Italia, ma anche di incertezza sulla programmazione. L’intento della catena italiana guidata da Elisabetta Fabri è quello di ottimizzare le strutture, cioè chiudere temporaneamente alberghi nelle città dove Starhotels è già presente con molte strutture, ad esempio Roma, Milano e Firenze. Il gruppo conta 25 hotel in Italia e altri 5 nel mondo. - (PRIMAPRESS)