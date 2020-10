Lagarde (Bce): invariati i tassi d’interesse ma per nuove misure si aspetta il board di dicembre

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - La conferenza stampa tenuta dalla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, si trova a dover sostenere la ripresa economia dell’Eurozona, gravemente colpita dalle conseguente della crisi legata al coronavirus.

Lagarde anticipa la possibilità di nuovo pacchetto di stimoli in arrivo in occasione della riunione di dicembre qualora la situazione dovesse continuare a peggiorare.Sembra una vera e propria promessa: la BCE rivedrà la posizione a dicembre, valutando le dinamiche della pandemia e le prospettive legate al vaccino, insieme a quelle per PIL e inflazione. La riunione della BCE e la conferenza stampa ha concluso che occorre aspettare la riunione di dicembre. "Osserviamo da vicino il tasso di cambio euro-dollaro, che ha impatto sull’inflazione - ha detto Lagarde - ma ad oggi non è un driver principale agli occhi della BCE. Ciò che può fare la BCE è implementare soluzioni per sostenere la crescita economica". - (PRIMAPRESS)