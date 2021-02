Lagarde (Bce): "Dobbiamo considerare il tema del cambiamento climatico nella nostra politica monetaria"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "E' interesse di tutti i Paesi, dall'Italia alla Spagna, alla Grecia muoversi in fretta" sul Recovery Fund. Così la presidente Bce, Lagarde, durante un webinar del 'The Economist'."Completate i piani,non rallentate questo processo, la pandemia sta accellerando", incalza. "Dobbiamo considerare il tema del cambiamento climatico nella nostra politica monetaria",l'auspicio,"voglio provarci".E ribadisce:"Gli stati dell'Eurozona devono mantenere alta la spesa fiscale fino al 2022 per proteggere il blocco dai danni permanenti pandemia". - (PRIMAPRESS)