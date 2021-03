La società farmaceutica emiliana Giuliani Spa acquisisce il marchio Psyllogel di Nathura

(PRIMAPRESS) - MILANO - La società farmaceutica Giuliani Spa, attiva nella ricerca gastroenterologica, tricologica e dermatologica di proprietà della Famiglia Giuliani, ha annunciato l’acquisizione di Nathura SpA. Si tratta dell'impresa emiliana che da 25 anni è nel segmento delle fibre lassative con il marchio Psyllogel e si inserisce nelle operazioni di merger & acquisition avviate già da qualche anno dall'azienda di Montecchio Montecchio (Reggio Emilia), rimasta al 100% a capitale italiano e che nel 2020 aveva acquistato il 50% di GHS, uno spin-off della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. “Nathura rappresenta un ritorno alle radici storiche di Giuliani, quelle dell’Amaro Medicinale Giuliani, capostipite dell’utilizzo di attivi naturali per la salute ed il benessere digestivo – commenta Gaetano Colabucci, Direttore Generale di Giuliani. – Si tratta inoltre di una eccezionale opportunità per rafforzare lo sviluppo del nostro business gastrointestinale, grazie alla forza del marchio Psyllogel. L’operazione rientra nella strategia di sviluppo della Società, che fa perno sia sulla la crescita organica dei nostri marchi leader, sia sull’acquisizione di asset strategici esterni che concorrono a rafforzare la presenza e la rilevanza del Gruppo presso i Farmacisti e la classe medica”. Nell’operazione, Giuliani SpA è stata affiancata da PwC in qualità di M&A advisor, consulente finanziario e legale esclusivo per le attività di Due Diligence e negoziazione; UBI Banca ha contribuito al finanziamento dell’operazione. Nathura, è stata assistita da Brera Financial Advisory in qualità di M&A advisor e da Giovannelli e Associati per gli aspetti legali. - (PRIMAPRESS)