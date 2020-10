L'italiana Texa apre un nuova filiale in Germania nel settore automotive. Vianello: "E' la genialità italiana con la solidità germanica"

(PRIMAPRESS) - MONASTIER DI TREVISO - Un modello di efficenza italiana che mette radici in Germania. La TEXA, l’azienda trevigiana leader nella diagnostica multimarca nel settore automotive che ha aperto una sua filiale a Obersulm, a nord di Stoccarda. La Germania rappresenta per TEXA (che esporta ormai quasi l’80% della sua produzione) il principale mercato mondiale nel settore del Garage Equipment, con circa 26 milioni di fatturato tra officine indipendenti e case costruttrici. Ad inaugurare il nuovo stabilimento è stato il presidente Bruno Vianello: “Io ho sempre voluto che i miei strumenti di diagnosi elettronica avessero la genialità e lo stile italiano, coniugati ad una qualità costruttiva ed una solidità germanica. Per questo ci siamo certificati negli anni secondo le più stringenti normative automotive tedesche quali la TISAX e la VDA 6.3. Tale sforzo ci ha permesso di accreditarci presso i più importanti costruttori tedeschi, tra cui il Gruppo Volkswagen che è oggi uno dei nostri maggiori clienti. Si è trattato di un grande investimento, ma sviluppare dei prodotti in collaborazione con le case tedesche ci ha permesso di crescere molto e acquisire importante tecnologia e know-how. Sono perciò estremamente felice, proprio al simbolico compimento del suo 18esimo anno di età, di essere qui a inaugurare la nuova sede di TEXA Germania”. La nuova filiale, che occupa 45 persone, rappresenta anche una straordinaria base operativa per promuovere tra i costruttori tedeschi il rivoluzionario propulsore elettrico TEXA destinato a vetture di alta gamma. Da tre anni, TEXA ha infatti fondato la divisione E-Powertrain, capace di realizzare un innovativo motore elettrico ad architettura assiale che ha già attirato l’attenzione di grandi gruppi automobilistici. - (PRIMAPRESS)