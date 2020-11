L'espansione di Nike in Sud Europa con la partnership dell'Holding Odissea di Percassi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nike si affida alla società dell’ex calciatore Antonio Percassi, il manager della holding Odissea, per il franchising nell’Europa meridionale. Il colosso dello sportswear che si prepara a una serie di aperture nel vecchio continente ha scelto il patron dell’Atalanta e proprietario della catena di cosmetici Kiko Milano e partner di Victoria’s Secret in Europa. La società di Percassi si dovrebbe occupare dei layout e dell’allestimento dei flag store Nike a cominciare da quello in Spagna, situato nel Paseo de Gracia di Barcellona e che si sta già avviando all’apertura.

Quattro anni fa, Nike ha elaborato un piano per riorganizzare la sua rete di franchising in Europa, riducendo il numero dei suoi punti vendita, ma mantenendo il controllo dei negozi chiave sul territorio, come quelli di Parigi e Londra. Il piano delineato all’epoca era quello di dividere l’Europa in tre regioni e di scommettere su un partner in ciascuna di esse, con l’obiettivo di ridurre i rischi e di lavorare con sempre meno intermediari ma anche diversificando i concept in base ai trend attivi nei singoli paesi di riferimento.

Oltre al negozio di Barcellona, Percassi sembra stia preparando altre aperture con Nike nel sud del continente. Attualmente l’azienda ha processi di selezione del personale aperti per nuovi punti vendita ad Atene e Genova che sarà Capitale Europea dello Sport 2024 con il riconoscimento Aces.

Prima di rilevarne l’attività nel sud Europa, Percassi era già uno dei partner di riferimento di Nike sul territorio. La società, che ha iniziato a collaborare con Nike in Italia nel 2002, con il lancio di uno store in Corso Buenos Aires, a Milano, gestisce complessivamente 17 negozi del player americano sul territorio italiano. - (PRIMAPRESS)