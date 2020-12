L'Agenzia Fitch conferma il rating dell'Italia con la tripla B ed outlook "stabile". Deficit all'11% del Pil

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'agenzia Fitch conferma il rating dell'Italia BBB-. L'outlook è stabile. E'quanto si legge in una nota. Per l'agenzia di rating, il Pil italiano si contrarrà quest'anno del 9,1%, per poi rimbalzare nel 2021 e nel 2022 quando crescerà rispettivamente del 4,5% e del 4,3%. Secondo le previsioni di Fitch, il deficit dell'Italia nel 2020 si attesterà circa all'11% del Pil per calare poi all'8% nel 2021 e al 6,6% nel 2022. - (PRIMAPRESS)