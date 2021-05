Kia Motors Company Italy diventa Kia Italia con un piano rivolto alla mobilità sostenibile

(PRIMAPRESS) - MILANO – Kia cambia denominazione con gli occhi puntati ad una mobilità sostenibile. Con il cambiamento da Kia Motors Company Italy in Kia Italia, viene confermato l’impegno preso nel “Plan S”, la strategia di business a lungo termine, svelata lo scorso anno e destinata a collocare il brand in una posizione di leadership nel settore della mobilità sostenibile. L’offerta pertanto si arricchirà di veicoli elettrici di ultima generazione, soluzioni e servizi inediti, sempre legati al settore della mobilità, e veicoli su misura con caratteristiche particolari per utilizzi specifici. Kia avvierà, inoltre, la trasformazione della sua linea di produzione perseguendo il massimo rispetto ambientale, attraverso l'utilizzo di energia pulita e materiali riciclabili. - (PRIMAPRESS)