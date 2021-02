Istat: segno più per l'inflazione che a gennaio passa a 0,7% mensile. La crescita congiunturale è spinta dagli energetici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Segno più per l'inflazione, dopo 8 mesi in negativo. L'indice dei prezzi al consumo(Nic),al lordo dei tabacchi,segna a gennaio un +0,7% mensile e +0,4% annuo. Lo comunica l'Istat.Crescita congiunturale spinta principalmente dagli energetici. L'inflazione acquisita per il 2021 è +0,6% per l'indice generale e +0,3% per la componente di fondo. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona(il carrello della spesa)decelerano da +0,6% a +0,4%, quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da -0,3% a -0,1%. - (PRIMAPRESS)