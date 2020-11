Istat: crolla il clima di fiducia per consumatori ed imprese per l'incerto futuro

(PRIMAPRESS) - ROMA - In calo a novembre l'indice di fiducia sia per i consumatori che per le imprese. Lo comunica l'Istat. Per i consumatori il clima di fiducia scende da 101,7 a 98,1, per le imprese da 92,2 a 82,8. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono negative, anche se i cali maggiori si registrano sul clima economico e su quello futuro. Per le imprese tutti i settori sono in calo, ma l'indice relativo ai servizi di mercato segna un vero e proprio crollo, scendendo da 87,5 a 74,7. - (PRIMAPRESS)