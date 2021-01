Istat: contrazione del fatturato industriale del 2% rispetto al trimestre scorso. Su base annua cala del 4,6 %

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il fatturato dell'industria registra a novembre una contrazione pari al 2% rispetto a ottobre, al netto dei fattori stagionali. In calo anche gli ordinativi, che sempre su base mensile segnano -1,3%. Lo comunica l'Istat. Fatturato e ordinativi invece in aumento nel trimestre settembre-novembre sul trimestre precedente, rispettivamente a +3,8% e +5,1%. Su base annua, il fatturato, corretto per gli effetti di calendario registra un calo del 4,6%,mentre l'indice grezzo degli ordinativi segna un +5,3%. - (PRIMAPRESS)