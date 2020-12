Istat: 17 mila aziende non riapriranno per il Covid. L'85% sono microimprese, lo sport il più colpito

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 68,9% delle imprese è in piena attività, malgrado l'emergenza Covid, il 23,9% è parzialmente aperta,con restrizioni di spazi e orari,il 7,2% è chiusa E' il Rapporto Istat su imprese e Covid nel periodo giugno-ottobre. Hanno dichiarato di essere chiuse circa 73 mila aziende (4% dell'occupazione). 55 mila prevedono di riaprire, 17 mila no (1,7% pari a 0,9% dell'occupazione). L'85% di quelle chiuse sono microimprese concentrate nei servizi non commerciali. Sport e intrattenimento quelle a più alta incidenza di chiusura. - (PRIMAPRESS)