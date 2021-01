Irpef: il 2020 segna il record di 23 miliardi di euro di crediti. È l’effetto bonus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 2020 segnerà un nuovo record di crediti Irpef superando i 23 miliardi di euro. In un decennio i crediti Irpef sono saliti del 50%, passando da 14,8 miliardi del 2009 ai 22,2 del 2018 (ultimo anno con dati disponibili). A vantarli, circa la metà dei contribuenti italiani. E' quanto emerge da un'analisi di Elexia, che sottolinea come il boom dei crediti Irpef derivi "dalla crescente popolarità di oneri deducibili e detrazioni Irpef, come quelli legati alle ristrutturazioni di immobili" - (PRIMAPRESS)