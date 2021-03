Investment bank: Cfe Finance entra nella classifica 2021 delle top 1000 company del Financial Times

(PRIMAPRESS) - MILANO/LONDRA — La pandemia sembra corroborare l’investment bank, anche la stessa Mediobanca aveva registrato utili oltre le attese nel secondo semestre 2020. Uno scenario che ha saputo premiare sopratutto la trasparenza e la compensazione avvenuta per compensare il calo delle erogazioni nel settore consumer maggiormente colpito dal Covid. Ad entrare in questo mood è stata anche CFE Finance, la società operante nel settore dell’investment banking specializzata in strategie di credito di nicchia e trade finance, che è stata riconosciuta tra le prime 300 aziende della classifica speciale “FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies” del 2021. Giunto alla quinta edizione, lo studio del Financial Times, in collaborazione con la società di ricerca tedesca Statista, analizza le performance di milioni di aziende e ne stila una prestigiosa classifica annuale sulla base dei tassi di crescita registrati negli ultimi dodici mesi. Il ranking 2021 è stato pubblicato all’interno del report speciale intitolato “FT 1000: Europe’s fastest-growing companies”, pubblicato questa settimana. “L’inserimento della società nella classifica è frutto di mesi di meticolosa attività di ricerca e studio dei fatturati di migliaia di aziende europee da parte dei professionisti di Financial Times e Statista” ha commento Mario Cordoni, CEO e Fondatore di CFE Finance. “E’ dunque per noi motivo di particolare soddisfazione essere stati riconosciuti tra le società europee che hanno registrato la migliore crescita nell’ultimo anno. Si tratta di un traguardo raggiunto con lavoro di squadra, trasparenza, tenacia e impegno quotidiano”. - (PRIMAPRESS)