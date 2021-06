Industria ferro: il fondo Equinox entra nel capitale del gruppo bresciano Migal con il 60%

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Il fondo di private equity Equinox entra con una quota di maggioranza (60%) nel capitale del Gruppo Migal, specializzato nella produzione di componenti metalliche realizzate in metalli non ferrosi (ottone, rame, alluminio) che fa capo alla famiglia Mingotti. Il closing dell’operazione è previsto entro la prima decade di luglio 2021. Fondato nel 1983 dalla Famiglia Mingotti, oggi alla seconda generazione, il Gruppo Migal con le sue partecipate (Metal Technology, Zucchetti Mario, Mecwor, Strambini e Boroni, Metal finiture), copre tutto il processo per la realizzazione di componenti metallici non ferrosi, nel settore idraulico, elettrico ed automotive. Con 3 stabilimenti produttivi principali e circa 270 dipendenti, il Gruppo Migal ha registrato negli anni una crescita costante che lo ha portato a raggiungere un fatturato di circa 100 milioni di euro, realizzato per il 60% sui mercati esteri, con un EBITDA del 15% circa. La famiglia Mingotti rimarrà in azienda con una quota del 40%, e continuerà a gestire il Gruppo. In particolare, il CEO Luca Mingotti avrà la responsabilità per le strategie e la gestione, comprese le politiche di acquisto della materia prima, mentre Alessandro e Giorgio Mingotti continueranno a ricoprire rispettivamente il ruolo di general manager di Metal Technology e di general manager di Zucchetti Mario. Dopo il closing, previsto entro la prima decade di luglio 2021, Alessandro Mingotti sarà inoltre nominato Presidente del Gruppo. Con 3 stabilimenti produttivi principali e circa 270 dipendenti, il Gruppo Migal ha registrato negli anni una crescita costante che lo ha portato a raggiungere un fatturato di circa 100 milioni di euro, realizzato per il 60% sui mercati esteri, con un EBITDA del 15% circa. - (PRIMAPRESS)