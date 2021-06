Il Gruppo perugino Salpa, leader nei biscotti da gelato cede la maggioranza al fondo Equinox (63%)

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Il Gruppo Salpa, tra i leader mondiali della produzione di produzione e distribuzione dei biscotti per gelato di alta qualità e nei prodotti bakery senza glutine che hanno vito un'impennata del mercato vede l'ingresso del fondo di private equity Equinox con una quota di maggioranza del 63%. Un ingresso, come ci hanno abituato molte delle operazioni finanziarie rivolte a gruppi d'eccellenza che conserva l'identità dell'azienda fondata nell'umbra San giustino nel 1934 dalla famiglia Cherubini. Con l’ingresso di Equinox nel capitale, la famiglia Cherubini, insieme al management, deterrà una quota del capitale pari al 37%. Il management team continuerà a gestire il Gruppo; in particolare, il Direttore generale Stefano Cavallari, da 8 anni in Salpa, assumerà la carica di Amministratore Delegato, mentre gli altri manager, Marco Burattini, Chiara Burattini e Francesco Cherubini, continueranno a ricoprire rispettivamente il ruolo di Responsabile Ricerca e Sviluppo, Responsabile della “Supply Chain” e Responsabile della Produzione e dei siti produttivi. Maria Rita e Abramo Cherubini, figli dei fondatori Domenico e Maria Rosetta Cherubini, oltre a rimanere azionisti, siederanno nel CdA della società capo-gruppo.

Con 3 stabilimenti produttivi di proprietà, che si sviluppano su un’area di oltre 90 mila metri quadrati di superficie, e oltre190 dipendenti, il Gruppo Salpa, ha registrato negli anni una crescita costante che lo ha portato a raggiungere un giro d’affari consolidato di 36 milioni di euro, con un EBITDA di oltre il 25%.

Angelo Facchinetti, partner di Equinox ha commentato: “Siamo orgogliosi che la famiglia Cherubini abbia scelto Equinox come partner per lo sviluppo del Gruppo Salpa, un caso di eccellenza industriale del Made in Italy. I suoi prodotti godono di un’elevata riconoscibilità sul mercato e l’Azienda è pronta ad intraprendere un percorso di ulteriore espansione anche grazie ad alla professionalità del management team, a tecnologie produttive avanzate ed a una capacità di ricerca e sviluppo orientata alla continua innovazione di prodotto e all’ottimizzazione dei processi produttivi. L’ingresso di Equinox è finalizzato al rafforzamento della leadership di mercato e alla penetrazione commerciale in Paesi con tassi di crescita e potenziali di sviluppo elevati come: USA, Europa Orientale ed alcuni mercati dell’area APAC. Sarà inoltre sviluppata una strategia di crescita per linee esterne”

Ad oggi il Gruppo Salpa realizza il 65% delle vendite sul mercato nazionale, mentre all’estero i principali mercati sono rappresentati da Svezia, Spagna e Regno Unito. - (PRIMAPRESS)