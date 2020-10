Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) migliora le stime per l'Italia nel 2020 ma taglia il 2021

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il Fondo monetario internazionale migliora le stime per l'Italia per il 2020,ma taglia quelle per il 2021. Il Pil è atteso al -10,6%,in miglioramento rispetto al -12,8% previsto a giugno.Il prossimo anno si prevede una crescita del 5,2% (1,1 in meno sulle stime di giugno.Il governo prevede -9% quest'anno e +6% nel prossimo. Il debito pubblico si stima al 161,8% nel 2020,dal 134,8% del 2019,per calare al 158,3% nel 2021 e al 152,6% nel 2025 Si prevede un deficit al 13% quest'anno e al 6,2% nel prossimo. - (PRIMAPRESS)