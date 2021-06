Hotel: accordo strategico tra Wyndham Hotels & Resorts e Smy Hotels per espansione in Italia, Spagna e Portogallo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Accordo strategico tra Wyndham Hotels & Resorts, la più grande società di franchising alberghiero al mondo con oltre 8.900 hotel in quasi 95 paesi, e Smy Hotels , gruppo alberghiero con sede in Spagna, 9 alberghi nel Mediterraneo di cui 6 in Italia, porterà allo sviluppo di 20 nuovi hotel in località chiave in Italia, Spagna e Portogallo nei prossimi 10 anni. La partnership tra i due gruppi porterà all’ampliamento in Italia, Spagna e Portogallo di sei dei marchi alberghieri di Wyndham (Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden e Ramada by Wyndham, TRYP by Wyndham e Trademark Collection by Wyndham, qust’ultimo recentemente protagonista di nuove aperture a Bruxelles e Budapest). Tra i punti dell’accordo anche l'obiettivo di attrarre i piccoli proprietari di hotel nelle città e sulle coste di Italia, Spagna e Portogallo, che possono trovare una valida alternativa affidando la gestione dei propri immobili a Smy Hotels, un'azienda con un forte DNA digitale e competenze nel miglioramento della redditività delle strutture alberghiere. La partnership strategica con Wyndham contribuirà anche a posizionare Smy Hotels come la soluzione perfetta per quei proprietari indipendenti che desiderano affiliarsi a un marchio riconosciuto a livello mondiale, per emergere più forti dalle sfide della pandemia. - (PRIMAPRESS)