Gruppo Campari: crescita trimestrale a doppia cifra spinto anche dal mercato dei "luxury spirit"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nonostante il trimestre considerato di bassa stagionalità, il Gruppo Davide Campari ha fatto registrare una forte crescita a doppia cifra di tutti gli indicatori di performance. Un effetto creato dal trend positivo dei marchi nel canale off-premise, guidata dai sostenuti consumi domestici mostratisi con i ripetuti lockdown da misure contenitive della pandemia. Con il lancio della divisione “Rare”, Campari ha scelto anche la strada di un nuovo approccio dedicato al segmento di luxury spirit negli Stati Uniti e nei principali mercati globali.

I dati presentati dalla trimestrale del gruppo hanno visto crescere, in particolare, Nord America e Nord Europa, e quelli emergenti con la ripresa di Giamaica, Brasile e Argentina, che hanno compensato la debolezza del canale on-premise nonché del canale Global Travel Retail, ancora influenzati negativamente dai lockdown. Le Vendite nette sono state pari a €397,9 milioni, con una variazione organica pari al +17,9% (o +10,5% variazione totale), o del +12,1% rispetto al primo trimestre 2019.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: ‘Nel complesso abbiamo registrato un inizio d’anno molto sostenuto e soddisfacente, con i nostri brand in buono stato di salute, grazie ai consumi domestici sostenuti. Ciononostante, l'andamento in questo trimestre a bassa stagionalità è stato amplificato anche da una base di confronto favorevole e dall'effetto della Pasqua anticipata. Guardando al resto dell'anno, oltre ad attenderci un marginale peggioramento delle previsioni sui tassi di cambio, permangono volatilità e incertezza a causa delle restrizioni in corso e delle tempistiche delle campagne vaccinali nell'Unione Europea, che stanno particolarmente influenzando il canale on-premise e il canale Global Travel Retail. Al contempo - continua Kunze - si prevede che il buono stato di salute dei brand permanga, alimentato da sostenuti investimenti di marketing, che sono previsti accelerare nella stagione di punta degli aperitivi, oltre che da una graduale riapertura del canale on-premise e dalla continua crescita del canale e-commerce. Con l'obiettivo di conquistare operatori del settore e consumatori di fascia elevata nel mercato degli spirit super premium e oltre, siamo lieti di annunciare il lancio della divisione RARE, un nuovo approccio dedicato al segmento degli spirit di alta gamma, in cui intendiamo affermarci tra i principali player negli Stati Uniti e nei principali mercati globali’. - (PRIMAPRESS)