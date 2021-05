Giornata mondiale delle fiere: un webinar di Aefi fa il punto sulla ripartenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come sarà la ripartenza dell’industria fieristica italiana? Un webinar organizzato da Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) per il prossimo 3 giugno (dalle 9.30 alle 13.00) in occasione della Ged2021, la giornata mondiale delle fiere promossa da Ufi, Global Association of the Exhibition Industry, farà il punto sulla riapertura del ‘quartiere Italia’ fissata il 15 giugno, gli operatori del settore e i decisori pubblici in materia di promozione. Supporti, strumenti e attività per la ripartenza saranno i macro-temi delle tre sessioni di lavoro. Dopo l’apertura del webinar di Maurizio Danese, presidente Aefi, e Kai Hattendorf, managing director e ceo di Ufi, il primo approfondimento sarà dedicato ai supporti a sostegno della riapertura: dai finanziamenti per gli espositori alle agevolazioni per l’incoming fino alla promozione del nuovo calendario e agli accordi per la valorizzazione del territorio con gli interventi di Carlo Romeo, capo ufficio eventi e manifestazioni di promozione del sistema economico e direttore generale per la promozione del Sistema Paese del ministero degli Affari esteri; Maurizio Forte, direttore Ufficio di coordinamento promozione del made in Italy Ice-Agenzia; Mauro Alfonso, ad Simest SpA; Pietro Piccinetti, amministratore unico e dg di Fiera Roma e Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. A seguire le istruzioni per l’uso in materia dei protocolli per la sicurezza e del trattamento dei dati a tutela della privacy con i referenti e coordinatori delle commissioni tecnica e giuridica di Aefi: Nazario Pedini, direttore operations Italian Exhibition Group; Giovanni Giuliani, direttore operation BolognaFiere; Alessandro Pavesi, direttore Venue – Quartiere di Fiera Milano; Giovanni Barbato, chief internal auditor Veronafiere; Alessandro Savoia, direttore amministrazione e finanza BolognaFiere e la partecipazione di Sergio Fumagalli, esperto di data protection e membro del Comitato scientifico Clusit. Dagli strumenti alle attività con il contributo alla ripartenza di alcuni associati Aefi nell’ultima tavola rotonda in programma per la giornata mondiale delle fiere. A confrontarsi sulla promozione congiunta sui mercati internazionali, sulle iniziative in campo sociale e sul coordinamento dei calendari saranno Renzo Piraccini, coordinatore Commissione internazionalizzazione di Aefi e presidente Cesena Fiera; Renato Pujatti, coordinatore Commissione fiere in rete dell’Associazione e presidente Pordenone Fiere; Massimo De Bellis, direttore generale Cremona Fiere; Domenico Lunghi, direttore Business unit BolognaFiere e Emanuele Vietina, direttore generale Lucca Crea. Chiudono i lavori: Antonio Bruzzone, vicepresidente Aefi e direttore generale BolognaFiere e Luca Palermo, vicepresidente Aefi, ceo e direttore generale di Fiera Milano. Lo scorso anno il fatturato del sistema fieristico era crollato dell’80% rispetto ai ricavi di oltre un miliardo generato nel 2019. - (PRIMAPRESS)