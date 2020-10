Giornata Mondiale del Risparmio, Visco (Banca d'Italia): "Il rischio della propensione al risparmio troppo elevata"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il rischio che la propensione al risparmio rimanga su livelli elevati anche nei prossimi trimestri, frenando la ripresa, appare concreto. Esso è confermato dalle indagini condotte dalla Banca d'Italia tra la fine di agosto e l'inizio di settembre; la volontà di risparmiare appare diffusa anche tra i nuclei che non si attendono cali del proprio reddito". E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, intervenendo alla 96ma Giornata Mondiale del Risparmio.

"Il rischio che per l'aggravarsi della pandemia si accentuino le ripercussioni negative sulla domanda non riguarda solo l'Italia. Il rapporto tra risparmio e reddito disponibile lordo è raddoppiato nell'intera area dell'euro portandosi su valori anche superiori a quelli del nostro paese", ha continuato Visco. - (PRIMAPRESS)