Francoforte - Sulla spinta dell'accordo sul Recovery Fund la Bce migliora la stima portandola a -7,3%

FRANCOFORTE - L'accordo sul Recovery Fund spinge la Bce a migliorare la sua stima di crescita economica per l'Eurozona per il 2020, portandola a -7,3% da -8% di settembre, e peggiorato quella per il 2021, a +3,9% da +5%. Così la presidente della Bce, Lagarde, che avverte: "I rischi restano al ribasso a causa delle implicazioni della pandemia". Se occorre "siamo pronti a ricalibrare tutti i nostri strumenti", assicura dopo la decisione di lasciare intanto i tassi di interesse fermi a zero.Il programma acquisto titoli per l'emergenza pandemica,Pepp,sale di 500 miliardi.