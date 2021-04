Fitch, l’Italia potrebbe vedere ridurre il debito se crescerà con uso appropriato del Recovery

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia mette la crescita al centro della sua strategia di riduzione del debito". Lo si legge in una nota dell' agenzia di rating Fitch. "Il programma di stabilità dell'Italia mira a prendere il pieno vantaggio dei bassi tassi di interesse e dei fondi del Next Generation Eu per stimolare la crescita economica attraverso ulteriori stimoli fiscali nel 2021, aumentando temporaneamente il deficit di bilancio" scrive. "Il raggiungimento di effetti duraturi di rafforzamento crescita dipenderà da utilizzo efficace dei fondi" - (PRIMAPRESS)