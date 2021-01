Finanza agevolata: l'Osservatorio sul settore boccia i decreti di sostegno sulle griglie di priorità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal Decreto Cura Italia a quello Liquidità e Rilancio, nella loro sintesi e velocità di conversione giuridica avevano dato la percezione di un’azione immediata da parte del governo, per il contenimento della crisi generata dalla pandemia. Ma qualcosa non ha funzionato nel sistema di arrivo delle risorse alle piccole e medie imprese costrette in molti casi ad anticipare la cassa integrazione per i loro dipendenti.

La quota troppo ridotta e ancora virtuale del fondo perduto, la mancanza di una griglia di priorità, la mancanza di meccanismi di filiera o incentivi alla crescita e produzione, sono gli ostacoli che hanno frenato l’efficacia dei decreti.

Questo è quanto emerge da un’indagine condotta dall’Osservatorio sul Gradimento della Finanza agevolata e alternativa delle Imprese Italiane, istituito da VVA Debt&Grant con il think tank Competer.eu.

L’Osservatorio ha analizzato l’utilizzo ed il relativo apprezzamento dei tre strumenti principali anti-pandemia, ovvero il Fondo di Garanzia MCC, la Garanzia Italia Sace e la Finanza Simest.

La quasi totalità delle imprese ha utilizzato il primo anche se solo i 2/3 hanno esaurito il plafond disponibile (valore maggiore tra 25% fatturato e doppio del costo del personale). Non più del 30% ha utilizzato anche il secondo, per necessità soprattutto di circolante e costi del personale. “La motivazione risiede soprattutto nella gratuità del primo rispetto al secondo, nei costi ritenuti troppo alti per le mid cap e nel limite imposto dal fatturato e dai costi del personale entro il perimetro Italia per il secondo”, dichiara Claudio Calvani, founder della VVA Debt & Grant.

"Relativamente ai finanziamenti Simest - continua Calvani - contrariamente alle attese derivanti dal vero e proprio boom di richieste avanzate nel passato, non tutte le imprese li hanno utilizzati e, tra quelle che hanno presentato domanda, non tutte lo hanno fatto per lo strumento “automatico” del sostegno alla patrimonializzazione. Una buona parte delle istanze ha riguardato l’agevolazione per l’inserimento nei mercati esteri. Tra i motivi principali, l’esaurimento delle disponibilità concesse dal temporary framework (il deminimis covid in sintesi), il mancato possesso di entrambi i requisiti stabiliti, essere impresa esportatrice e poco patrimonializzata, e l’apertura per la prima volta anche ai paesi dell’Unione Europea di uno strumento da sempre rivolto ai soli paesi extra Ue." - (PRIMAPRESS)