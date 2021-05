Ferrovie dello Stato, cambiano i vertici: nominati Luigi Ferraris (Ceo) e Nicoletta Giadrossi (Presidente)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rinnovati i vertici di Ferrovia dello Stato. Luigi Ferraris si siederà sulla poltrona di amministratore delegato mentre Nicoletta Giadrossi rivestirà il ruolo di presidente. La scelta arriva dopo un colloquio con il ministro dell'Economia Daniele Franco e dopo un lungo lavoro di valutazione con il coinvolgimento di una società di cacciatori di teste. Un modello di operazione che potrebbe essere applicato anche a Cassa depositi e prestiti con la probabile nomina di Dario Scannapieco come amministratore delegato, al fianco del presidente Giovanni Gorno Tempini confermato dalle fondazioni ex bancarie.Per l'ad uscente di Cdp, Fabrizio Palermo, che vanta i risultati ottenuti e un diffuso sostegno in maggioranza, a partire dal M5s, potrebbe arrivare l'indicazione al vertice di un'altra partecipata, tanto che circolano anche voci di un cambio anche a Invitalia sostituendo Domenico Arcuri. - (PRIMAPRESS)