Ex Ilva: lo Stato torna ad essere "socio" al 50%. Firmato accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo Stato torna ad essere partner al 50% nella gestione delle acciaierie dell'ex Ilva. Arcelor Mittal e Invitalia hanno firmato ieri sera l'accordo che consente alla società controllata dal Mef di entrare al 50% e poi salire al 60% nella compagine azionaria della Am Investco che gestisce gli impianti siderurgici in Italia. Soddisfatti i ministri Gualtieri e Patuanelli:"Un passo importante verso la decarbonizzazione dell'impianto di Taranto attraverso l'avvio della produzione di acciaio con processi meno inquinanti", si legge in una nota. - (PRIMAPRESS)