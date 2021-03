Effetto Suez: il Wti del Texas manda giù il prezzo del petrolio a 60 dollari al barile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Primi effetti sul prezzo del petrolio per le notizie che arrivano dal Canale di Suez, dove è cominciato il disincaglio della Ever Given. Dopo una settimana d'incertezza e il balzo del greggio fino a oltre +4%, il Wti del Texas scende sotto i 60 dollari al barile (-2,2%) e il Brent del Mare del Nord a 63,3 (-1,9%). Il blocco del Canale ha fermato il traffico di merci per un valore di 8,2 miliardi di euro e il governo siriano aveva già annunciato un razionamento del carburante. - (PRIMAPRESS)