Economia, il giorno dopo del G20 di Venezia: tra il gol del fisco globale e la paura della pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’appuntamento del G20 dei ministri dell’Economia, a presidenza italiana, chiuso ieri a Venezia se da un lato ha raggiunto accordi per un fisco globale che potrebbe fermare la corsa a ribasso di “paradisi fiscali” dall’altro ha sollevato qualche preoccupazione sulla tenuta dell’economia. Una preoccupazione che ancora una volta arriva dal rischio riesplosione pandemia con le varianti del Covid-19. Ieri il segretario americano al Tesoro, Janet Yellen, in conferenza stampa a Venezia si era detta preoccupata per la variante Delta e le altre varianti che si stanno proponendo come nuovo scenario. “Siamo un'economia globale connessa, ciò che accade in qualsiasi parte del mondo ha effetti sugli altri. Occorre una distribuzione più equa dei vaccini a livello globale”. Uscire dalla pandemia in modo globale, secondo Yellen, è l’unico rimedio per rimettere in sicurezza l’economia. - (PRIMAPRESS)