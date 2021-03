Demoskopica, Rio: "Turismo contrazione dell'80%. E' ora di riforme strutturali"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il turismo in profondo rosso mostra una contrazione dell’80% nel solo mese di gennaio La stima della contrazione, pari a quasi l’80%, si riferisce al solo mese di gennaio dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2020, inoltre, andati in fumo oltre 20 miliardi di spesa turistica. Sono cinque i sistemi turistici regionali più colpiti: Veneto, Toscana, Lombardia, Lazio e Emilia-Romagna. Il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio: «È ora di riavviare il processo partecipativo per redigere un nuovo Piano strategico nazionale 2022-2027 e dotare il turismo di riforme strutturali». - (PRIMAPRESS)