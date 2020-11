Credito strutturato: un nuovo fondo per i "recuperi improbabili" di P&G Sgr

(PRIMAPRESS) - MILANO – P&G SGR, uno dei principali player nel segmento del credito strutturato e delle asset backed securities, ha lanciato un nuovo fondo dedicato alle posizioni unlikely to pay, con la consulenza dello studio legale Dentons. Il fondo “P&G UTP Management” ha avviato l’operatività a seguito del conferimento di 19,3 milioni di euro di crediti UTP del valore di 35 milioni di euro, originati da banche di piccole e medie dimensioni. “Il mercato del credito italiano offre opportunità d’investimento sempre più interessanti e P&G conta di ampliare la propria offerta di prodotti in questo spazio. Il lancio del fondo dedicato ai crediti UTP e il rafforzamento della business unit dedicata ai FIA di Credito, anche con l’ingresso di Saverio Massi Benedetti in qualità di Consigliere Delegato, rappresentano passi importanti in questa direzione. - ha commentato Luca Peviani, socio fondatore di P&G SGR - L’expertise messa a disposizione da P&G, insieme alla collaborazione con un network di professionisti specializzati nel settore, ci consente di operare su un ampio spettro di strategie di gestione del credito, mantenendo gli elevati standard di qualità che P&G ha sempre offerto ai suoi clienti”. - (PRIMAPRESS)