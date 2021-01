Crediti deteriorati, la Bce avverte le banche: “Ci sarà un impennata. Bisogna farli emergere subito”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - La Bce avverte le Banche per i possibili rischi di bilancio.La crisi innescata dalla pandemia da coronavirus può. secondo l'Istituto di Francoforte, causare "un aumento improvviso dei crediti deteriorati, che ancora non sono ancora emersi completamente nei portafogli. Le banche non aspettino la fine della moratoria sui prestiti per pulire i bilanci e far emergere i crediti con probabilità di non essere ripagati (Utp), afferma il presidente del consiglio di vigilanza Bce, Enria. Si deve evitare "un'impennata dei crediti deteriorati". - (PRIMAPRESS)