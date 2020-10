Coronavirus, Danese (Aefi): ricorda al governo che i convegni all'interno delle Fiere ne sono parte

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo che sul filo di lana l’attività fieristica non è entrata nella mannaia del Dpcm del premier Giuseppe Conte con le misure di contenimento per la diffusione del Coronavirus, l’Aefi torna a chiedere al governo una precisazione legata ai convegni all’interno delle strutture fieristiche. I congressi, infatti, sono entrati a far parte delle misure comprese nei divieti. “E’ urgente chiarire al più presto la gestione dei convegni all’interno dei padiglioni fieristici perché i business forum che si svolgono durante le manifestazioni sono gestiti secondo le medesime rigorose regole delle fiere”, dichiara Maurizio Danese, presidente di AEFI, l’Associazione che riunisce 40 operatori fieristici nazionali. “Secondo l’ultimo Dpcm l’attività convegnistica è consentita solo da remoto, dimenticando che questa attività rappresenta un’integrazione importante e fondamentale delle manifestazioni. Se i business forum organizzati all’interno delle fiere - che non sono congressi a sé stanti - non saranno possibili, molte delle fiere in calendario nei prossimi mesi verranno annullate con un impatto devastante sull’intero sistema e una perdita drammatica per l’export delle imprese e per l’indotto generato sui territori. Un ulteriore danno che si aggiunge alle ingenti perdite già subite e che hanno causato un crollo del fatturato del 70%. Come Associazione stiamo lavorando anche per un chiarimento sulle fiere regionali e locali, qualifica utile a identificare la manifestazione dal punto di vista della provenienza di espositori e visitatori, che nulla ha a che fare con la salute e la sicurezza. Le fiere - anche quelle regionali o locali - organizzate nei quartieri fieristici italiani che rispettano il Protocollo AEFI, validato dal CTS, dovrebbero essere autorizzate dal decreto. Non si tratta infatti di sagre o fiere di comunità ma eventi di business professionali. I protocolli di sicurezza osservati dai nostri associati sono già molto severi, ma siamo a disposizione del CTS per valutare insieme eventuali ulteriori misure da mettere in atto”, conclude Danese. - (PRIMAPRESS)