Consumi: spesa cresciuta del 12,1%. Sale il rapporto deficit-pil dal 2,2% al 9,4% del quarto trimestre

ROMA - Nel III trimestre 2020 il rapporto deficit-pil è salito al 9,4% dal 2,2% del III trimestre del 2019.Lo dice l'Istat spiegando che "in termini assoluti,il peggioramento è dovuto sia al calo delle entrate,sia all'aumento delle uscite per le misure di sostegno a contrasto dell'emergenza economica e sanitaria su famiglie e imprese". Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie italiane è salito del 6,3% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi è cresciuta del 12,1%.