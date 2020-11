Confindustria: produzione media sotto il 40% a marzo e aprile. Più colpite le merci in pelle a -92%

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pandemia ha avuto un impatto"violento"sul manifatturiero. I due mesi del lockdown di marzo e aprile, ha visto scendere la produzione media di oltre il 40%. Lo si apprende dal Rapporto del Centro studi di Confindustria.I cali sono nettamente disomogenei:si va dal -92,8% nella produzione di merci in pelle al -5,5% del settore farmaceutico. Recupero istantaneo da maggio, ma per l'autunno "le prospettive sono tornate negative, in linea con l'aumento dei contagi a livello globale e con l'introduzione di nuove misure restrittive" - (PRIMAPRESS)