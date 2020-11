Confindustria: allarme seconda recessione con una domanda interna fragile e stop all'occupazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è il rischio "nuova caduta", una "seconda recessione" per l'Italia con il pil del IV trimestre atteso "di nuovo in calo".Lo rileva il rapporto mensile di Confindustria,che sottolinea le criticità: "peggiorano i servizi",ma anche l'industria vede una"risalita stoppata" La domanda interna è "fragile"e "con la seconda ondata di pandemia è previsto un nuovo stop a fine 2020"per gli scambi del commercio mondiale. Ed è allarme per uno "stop dell'occupazione",che "si è di nuovo appiattita a settembre, dopo la risalita di luglio-agosto", - (PRIMAPRESS)