Confimi Industria: terzo mandato per l’industriale bergamasco Paolo Agnelli alla guida del manufatturiero italiano

ROMA - Per il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli è arrivato il terzo mandato alla guida del manifatturiero italiano. L'elezione dell'industriale bergamasco, fondatore di Confimi Industria, è arrivata in occasione dell'Assemblea privata della Confederazione con i vertici associativi in sede a Roma collegati digitalmente con la base territoriale, è stata anche l'occasione per definire la nuova giunta che, assieme al presidente Agnelli, guiderà la Confederazione per il prossimo quadriennio.La nuova Giunta sarà così composta Paolo Agnelli, presidente nazionale (presidente Confimi Bergamo); Arturo Alberti, Vice presidente vicario (Relazioni Industriali); e i Vice presidenti Flavio Lorenzin (presidente Confimi Meccanica), Riccardo Chini (past president Confimi Meccanica), Francesco Ferrari (presidente Confimi Lombardia), Renato Della Bella (presidente Confimi Veneto e Verona), Nicola Fontanarosa (presidente Confimi Basilicata), Vincenza Frasca (presidente Confimi Multiservizi e Gruppo Donne), Walter Regis (presidente Assorimap – Associazione Nazionale Riciclo Materie Plastiche), Silvio Rossignoli (presidente Federlazio), Sergio Ventricelli (presidente Confimi Puglia e Bari).Una conferma importante che sottolinea il riconoscimento dell'impegno e del carisma esercitato nel tempo soprattutto in un anno così inaspettato e amaro per l'economia nazionale. E proprio in questa direzione è andato l'intervento del presidente Agnelli "Mai come in questo periodo emerge la necessità di rappresentare al meglio l'industria manifatturiera – ha spiegato Paolo Agnelli – e con la crescita territoriale e di categoria della nostra confederazione abbiamo scelto di ampliare la nostra giunta". E ancora "credo infatti sia sempre più importante che siano gli industriali stessi a essere protagonisti del cambiamento". Da segnalare la nomina di Walter Regis (Assorimap) a vicepresidente della giunta di Confimi che pone un tassello importante nell'impegno dello stesso organismo nella valorizzazione del comparto del riciclo meccanico della plastica nella sfida del prossimo New Green Deal dell'Unione Europea.