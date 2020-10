Confesercenti: da marzo ad agosto si sono persi 59,2 mln di acquisti. "Le famiglie continuano a tagliera la spesa"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bilancio ancora negativo per i consumi: tra marzo e agosto le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300 euro meno dello stesso periodo del 2019,per un totale di 59,2 mld di euro di acquisti 'svaniti' dall'avvio del periodo Covid. Lo dice Confesercenti "Dopo il blackout di marzo e aprile, i consumi sono ripartiti lentamente, ma dopo il riavvio gli italiani hanno continuato a tagliare le spese: rispetto allo stesso periodo del 2019,da marzo a agosto la spesa media in beni non alimentari è di -1.170 euro a famiglia". - (PRIMAPRESS)