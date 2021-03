Confcommercio: "Le nuove chiusure commerciali faranno cadere il fatturato del 30%"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con le chiusure decise dal governo a partire da lunedì 15 si stima che la perdita a livello nazionale per il commercio rispetto a un mese normale nel quale ricade la Pasqua superi i 15,5 mld con una caduta del fatturato superiore al 30% del totale. Lo stima l'ufficio studi Confcommercio. In un mese senza pandemia (come nel 2019) nel quale ricade la Pasqua i consumi nei settori del vestiario, mobili, bar e ristoranti, servizi di alloggio, trasporti escluse le auto, i servizi ricreativi e vari,superano 50 mld. - (PRIMAPRESS)