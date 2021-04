CFE Finance si rafforza nel Regno Unito con gli ingressi strategici di Sizova e Ryabokon

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si potenzia il team di CFE Finance a Londra con due nuovi ingressi strategici. Entra Anna Sizova, nel ruolo di Senior VP dell’area Trading, e Marina Ryabokon in qualità di Senior VP dell’area Sales/Trading e Fixed Income EM, rafforzano ulteriormente il posizionamento di CFE Finance nel trading sui mercati emergenti e del reddito fisso. CFE Finance, società operante nel settore dell’investment banking specializzata in strategie di credito di nicchia e trade finance, rafforza il team in Regno Unito con due nuovi ingressi senior: Anna Sizova, nel ruolo di Senior Vice President dell’area Emerging Markets Trading Portfolio Management, e Marina Ryabokon, in veste di Senior VP dell’area Sales/Trading e Fixed Income EM.Siamo molto lieti dell’ingresso in società di due professioniste esperte come Anna Sizova e Marina Ryabokon - ha commentato Giuseppe Leppi, Managing Director e Head di CFE Finance UK. “Il loro contributo sarà prezioso per sviluppare ulteriormente l’attività di trading sui mercati emergenti e del reddito fisso, due aree strategiche di cui CFE Finance intende rafforzare il presidio”. - (PRIMAPRESS)