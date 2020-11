Capasa (Camera Moda): "Non capisco perchè non esiste un ministro della Moda. Siamo una voce importante del Pil"

(PRIMAPRESS) - MILANO - “Non capisco perché esiste un ministro del Turismo e non uno della Moda”. A dirlo è Carlo Capasa, il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana nel corso del summit del settore organizzato da Pambianco News. “La moda è un’industria che rappresenta una voce importante per il Pil italiano ma viene fatto molto poco da parte del Governo e lo ha mostrato anche in questo decreto Ristori. Il settore sta perdendo per il Covid circa 29 miliardi di fatturato e non si sono viste azioni di sostegno al comparto. E’ assurdo - ha continuato Capasa - che da parte della politica ci sia una scarsa percezione di questo settore come un’assoluta eccellenza da tutelare per i numeri della sua forza lavoro e per le centinaia di professionalità che ruotano intorno ad esso”. - (PRIMAPRESS)