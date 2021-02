Campari Group: crescita sostenuta del prodotto-mercato e acceleratore premuto sulla sostenibilità

(PRIMAPRESS) - MILANO -Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 mostrando un trend solido in cui è sottolineata la “forte resilienza del Business” nelle combinazioni di prodotto-mercato nel canale “fuori casa”. Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: ‘La nostra performance complessiva nel 2020 ha evidenziato una forte resilienza del business e solidi trend per le principali combinazioni prodotto-mercato nel canale off-premise, come dimostrato da dati di consumo in crescita a doppia cifra. Durante il 2020, pur continuando ad attuare la nostra strategia di lungo termine, anche tramite m&a, abbiamo aumentato i nostri investimenti per guidare, in particolare, nuove opportunità di consumo domestico. Abbiamo inoltre orientato la nostra organizzazione verso modalità di lavoro più agili e nuove priorità di business. Guardando al 2021, i nostri marchi sono molto in salute e fortemente rilevanti per i consumatori. Contestualmente, le nostre prospettive rimangono caute, principalmente a causa dell’incertezza legata alle restrizioni in corso e ai piani di somministrazione delle vaccinazioni, con conseguente impatto sui tempi di ripresa dei canali on-premise, in tutte le aree geografiche, e Global Travel Retail. Nel frattempo, continueremo a sfruttare gli investimenti digitali e on-line, insieme a un approccio dinamico multicanale, per adattarci rapidamente alla ‘nuova normalità’ di mercato, in particolare per quanto riguarda il canale e-commerce. Prevediamo che i consumi domestici rimarranno sostenuti, in particolare nei principali mercati a marcata esposizione off-premise, inclusi gli Stati Uniti, dove, con il completamento delle attività di destoccaggio, ci si attende un progressivo allineamento delle vendite ai trend di consumo. Nel lungo termine, ritenendo che la convivialità e la socialità intrinseche all’esperienza di consumo nel canale on-premise rimangano aspetti essenziali nello stile di vita dei consumatori, rimaniamo fiduciosi rispetto a uno sviluppo favorevole del nostro business, grazie allo stato di salute dei nostri brand. Campari, come si legge dalle note di Kunze, ha premuto ancora di più sull’acceleratore della sostenibilità: ‘Building more value together since 1860’ è il nostro percorso di sostenibilità, che vogliamo proseguire al fine di garantire la creazione di benessere a lungo termine. Consapevoli dell’alta qualità dei nostri prodotti, continuiamo a celebrare la vita in modo positivo e responsabile, e non ci asterremo mai dall'investire sulle nostre persone e in tutte le comunità in cui operiamo, valorizzando il nostro tradizionale legame con la cultura e l'arte, con una costante, crescente attenzione al nostro impatto ambientale. La sostenibilità non è qualcosa che si sovrappone agli obiettivi di un'azienda, in senso convenzionale, ma ne è una premessa di base. La sostenibilità è quindi core business.’. - (PRIMAPRESS)