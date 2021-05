Campari Group: al via un programma d'acquisto di stock option con l'occhio rivolto alla sostenibilità

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Gruppo del beverage Davide Campari-Milano ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato agli obblighi derivanti da programmi di stock option e altri piani di incentivazione. I beneficiari dell'operazione sono dipendenti e organi del gruppo. Il Programma segue quanto era stato stabilito dall'Assemblea degli Azionisti della Società nello scorso 8 aprile 2021, in cui si autorizzava il Consiglio di Amministrazione ad acquisire, tramite una o più operazioni, un numero massimo di azioni del capitale della Società che , tuttavia, sommate alle azioni proprie già detenute da Campari non supererà il limite di legge. Gli acquisti avverranno per un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni Campari, e un prezzo massimo pari a un importo del 5% superiore al prezzo medio di chiusura delle azioni Campari sul periodo dei 5 giorni precedenti il giorno dell’acquisto delle azioni.

Il programma prevede una durata che parte da oggi 31 maggio 2021 e terminerà non oltre il 31 marzo 2022; l'importo massimo pecuniario destinato al Programma è di 100.000.000 euro; il numero massimo di azioni Campari da acquistare è di 13.500.000. Il Programma sarà coordinato da EXANE BNP Paribas, che acquisterà le azioni di Campari indipendentemente dalla Società al momento e al prezzo più appropriati (ma in ogni caso, nei limiti stabiliti dall'Autorizzazione e da tutte le leggi e regolamenti applicabili).

Inoltre, il Programma prevede un meccanismo premiante concordato contrattualmente. Un ammontare derivante dalla sovraperformance nel costo di acquisto delle azioni durante il Programma sarà destinato da Campari a un progetto di efficienza energetica, ossia l'installazione di pannelli fotovoltaici nel principale stabilimento italiano di Campari (Novi Ligure), consentendo alla Società di internalizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile e di ridurre le emissioni, in linea con il suo programma di efficienza energetica e di decarbonizzazione. Con l'introduzione di questa iniziativa addizionale, Campari conferma ulteriormente il proprio forte impegno per l'utilizzo responsabile delle risorse e la riduzione dell'impatto ambientale delle proprie attività produttive, uno dei quattro pilastri dell’agenda di sostenibilità di Campari Group. - (PRIMAPRESS)